«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео

В Индонезии сотрудник национального парка Комодо снял на видео поединок четырех комодских варанов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сначала в драке участвовали только два ящера. Они вставали на задние лапы и хватали друг друга передними, опираясь на мощные хвосты. Когда одному из них удалось прижать другого к земле, к ним присоединились еще два варана. После завершения поединка победитель забрался на спину поверженного соперника.

«Я видел много варанов, дерущихся попарно, но никогда не встречал группового поединка вроде этого, — говорит автор видео, егерь Константинус Муга (Konstantinus Muga). — В общей сложности они боролись 10 минут, и это было потрясающе. Никто из них не получил ранений». Муга полагает, что длина варана, который одержал победу, составляла около 2,5 метра.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. Самцы комодских варанов могут драться за территорию или самок.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сняли на видео драку двух зайцев-беляков. Драка попала в объектив фотоловушки, установленной в Алтайском лесничестве. Зайцы прыгали возле кормушки, по очереди вставали на задние лапы и пытались ударить друг друга передними, но раз за разом промахивались.

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