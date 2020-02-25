Драка возбужденных зайцев попала на видео

В Казахстане сняли на видео драку двух зайцев-беляков. Кадры были опубликованы на официальной странице Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Instagram.

Драка попала в объектив фотоловушки, установленной в Алтайском лесничестве. Зайцы прыгали возле кормушки, по очереди вставали на задние лапы и пытались ударить друг друга передними, но раз за разом промахивались.

В конце феврале у зайцев-беляков начинается первый брачный период. Во время гона они часто дерутся: возбужденные самцы бьют соперников, а самки — чересчур назойливых ухажеров. Детеныши появляются на свет через два месяца, после чего у беляков снова начинается гон. За год зайчихи успевают принести приплод два-три раза.

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк считается самым большим национальным парком в Казахстане. Помимо зайцев, там обитают благородные олени-маралы, снежные барсы, каменные куницы и алтайские горные бараны.

В 2010 году сообщалось, что самолет с итальянскими политиками столкнулся с зайцем. Животное врезалось в самолет, но не нанесло ему повреждений.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!