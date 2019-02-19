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Схватка двухметровых ящеров попала на видео

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На индонезийском острове Ринча два комодских варана подрались на глазах туристов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Люди окружили дерущихся рептилий, а экскурсовод снял поединок на видео. Длина обеих особей от кончика носа до хвоста составляла около двух метров. При таком размере они могут весить до 80 килограммов.

Во время схватки животные поднялись на задние лапы и пихали друг друга передними. Одному из варанов удалось повалить другого и прижать его к земле.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. В Индонезии они защищены законом. Видео снято на территории национального парка Комода, охватывающего 29 островов, в том числе Ринчу.

В 2018 году сообщалось, что в Таиланде полосатый варан забрался в ванную комнату в доме 81-летнего старца и сломал полку над раковиной, пока тот медитировал в соседней комнате. «Это было большим сюрпризом», — прокомментировал хозяин дома.

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