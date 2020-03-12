Полчища голодных обезьян устроили драку в опустевшем из-за коронавируса районе

Sasaluk Rattanachai / Facebook

В опустевшем из-за коронавируса районе Муанг Лопбури, Таиланд, сотни обезьян устроили драку и шокировали местных жителей. Об этом сообщает газета The Bangkok Post.

Инцидент произошел в среду, 11 марта. На кадрах, опубликованных Сасалуком Раттаначаем (Sasaluk Rattanachai) на Facebook, видно, как полчища голодных обезьян заполонили улицы. Попавшие на видео приматы представляют две конкурирующие банды: одна из них обитает в городе, а другая — в районе храмов. Отмечается, что из-за сокращения туристического потока голодным зверям пришлось драться за еду.

Местные жители объясняют, что обычно каждая из банд не посягает на чужую территорию, однако нехватка еды вынудила обезьян нарушить это правило. 75-летний таец Сомчай Унаконг (Somchai Unakong) счел произошедшее дурным знаком, поскольку прежде он ничего подобного не видел. «Я вот думаю, связано ли это с коронавирусом?» — порассуждал он.

Таксист Бью-Ум-ин (Biew Um-in) утверждает, что видел, как банда обезьян, проживающая в районе храмов, проникла в город и начала искать еду на рынках. По его словам, городские приматы дали им отпор и попытались прогнать непрошеных гостей.

В январе сообщалось, что более 400 макак разорили посевы и выселили жителей индийского населенного пункта Нарасапурам, штат Андхра-Прадеш, из домов. Новый глава поселения Вараса Шиварама Кришна (Varasa Sivarama Krishna) решил помочь жителям деревни и нанял команду ловцов обезьян.

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