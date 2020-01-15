Полчища обезьян выселили обитателей деревни из их домов

Более 400 макак разорили посевы и выселили жителей индийского населенного пункта Нарасапурам, штат Андхра-Прадеш, из их домов. Как сообщает сайт Daily Mail, новый глава поселения дал отпор обезьянам.

Около 15 лет назад полчища обезьян изгнали жителей из соседнего города Хайдарабад, штат Телангана. Тогда более 400 мародерствующих макак напали на деревню Нарасапурам, разграбили жилища местных жителей и разорили посевы. Около 20 семей были вынуждены упаковать вещи и покинуть дома.

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Занятым в сельском хозяйстве пришлось бежать в близлежащие деревни и наниматься рабочими на чужие фермы.

Избранный недавно новый глава поселения Вараса Шиварама Кришна (Varasa Sivarama Krishna) решил избавить жителей деревни от макак и нанял команду ловцов обезьян. Для этого жители деревни скинулись по 1,5 тысячи рупий (1300 рублей) каждый. Специалисты поймали около 100 обезьян и выпустили их в лес.

После этого в деревню начали возвращаться фермеры.

Ранее сообщалось, что в городе Вриндаван на севере индийского штата Уттар-Прадеш стая обезьян напала на человека около его дома. На кадрах видно, как мужчина парковался у своего дома, когда на него набросились несколько обезьян и повалили его на землю, а когда он поднялся и попытался убежать от них, последовали за ним по переулку.

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