Тигр растерзал собиравшего дикие травы мужчину и варана

Тигр убил мужчину в тайском национальном парке Тхап Лан, провинция Накхонратчасима. Об этом сообщает сайт Asia One.

В воскресенье, 29 марта, 46-летний Джамрас Фумвенгкуанг (Jamras Phumwaengkuang) и двое его друзей отправились в национальный парк Тхап Лан в поисках диких трав. В лесу они услышали шорох и предположили, что поблизости находится тигр.

Мужчина отошел в сторону от своих друзей и пропал. Товарищи долго искали его, но так и не смогли найти. Спасатели и сотрудники парка пошли на поиски Фумвенгкуанга и обнаружили тигра, охранявшего тела убитых им человека и варана.

Тело Фумвенгкуанга направили в больницу для проведения вскрытия. Начальник национального парка Праватсарт Шантеп (Prawatsart Chanthep) сказал, что последний раз на территории парка тигров видели 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр ворвался в деревню и покалечил несколько человек. Местные жители утверждают, что перед нападением тигр восемь дней бродил по окрестностям.

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