Леопарды растерзали шестерых детей и привели деревню в ужас

Леопарды больше года держат в страхе жителей непальского населенного пункта Бхану. Об этом сообщает издание Online Khabar.

В течение 18 месяцев хищники убили шестерых детей, еще семеро получили ранения. Последнее нападение произошло в конце октября: леопард схватил семилетнего мальчика, 400 метров тащил его, а затем убил и частично съел. За несколько недель до этого погиб трехлетний ребенок, который катался на качелях возле дома.

Из-за леопардов родители запрещают детям играть на улице и не отпускают в школу без сопровождения. С наступлением темноты в Бхану запирают окна и двери. «Как только сядет солнце, мы не показываемся из дома, — рассказывает один из местных жителей. — Боимся, что леопард убьет нас. Не выходим даже в туалет, обходимся горшком, который есть внутри». Он утверждает, что его семья прячется в помещении по 13 часов в сутки.

За полтора года в окрестностях Бхану нашли трех мертвых леопардов, по-видимому, убитых возмущенными людьми. Кроме того, местные жители начали ставить ловушки на хищников. То же самое делают власти, установившие семь традиционных и две современные ловушки. В течение октября и ноября в них попали три леопарда: два самца и самка.

В июне сообщалось, что за год в результате нападений животных погибли 28 жителей Непала. 12 из них убили слоны, 10 — носороги, семерых — леопарды, четверых — тигры. По одному человеку стали жертвами болотного крокодила, красного волка и кабана.

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