Леопард отомстил отказавшемуся пропустить его мотоциклисту

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Сидевший на обочине дороги в Индии леопард неожиданно атаковал проезжавший мимо мотоцикл. Об этом сообщает сайт UPI.

«Все ждали, пока дорогу перейдет настоящий хозяин этих мест — леопард, но мотоциклист решил проехать. Это могла быть его последняя поездка. Пожалуйста, учитесь уважать дикую природу», — написал в Twitter автор видео — сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda).

На записи видно, что леопард стоит на обочине дороги и бросается на приближающийся мотоцикл. Хищник совершил прыжок всего в нескольких сантиметрах от мотоциклиста и его пассажира и скрылся на противоположной стороне пути.

Другие машины, в том числе та, из которой было снято видео, остановились на безопасном расстоянии, чтобы пропустить животное.

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