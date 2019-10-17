Леопард убил женщину и утащил в кусты

Леопард убил жительницу индийского штата Карнатака. Об этом сообщает издание The Hindu.

Нападение произошло в округе Тумакуру, когда 60-летняя женщина пасла скот на поле. Ее тело нашли в кустах лишь на следующее утро. В полиции полагают, что хищник убил ее накануне вечером.

Два месяца назад в том же округе спасли леопарда, который упал в колодец. Животное достали c глубины 10 метров и снова выпустили в лес.

В конце января сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.

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