Дикие звери убили 28 непальцев

За год число жителей Непала, убитых дикими животными, выросло более чем в полтора раза. Об этом сообщает сайт Nepal 24 Hours.

По данным непальского министерства национальных парков и охраны природы, в этом финансовом году в результате нападений животных погибли 28 человек. 12 из них убили слоны, 10 — носороги, семерых — леопарды, четверых — тигры. По одному человеку стали жертвами болотного крокодила, красного волка и кабана.

Кроме того, звери ранили 112 человек, в том числе 99 — серьезно. Большинство пострадавших получили травмы после встречи с медведями, кабанами и леопардами. На 12 человек напали слоны, на 10 — носороги, один человек сумел отбиться от болотного крокодила.

В прошлом финансовом году животные убили 17 жителей Непала, то есть примерно на 40 процентов меньше.

Непал располагается в Гималаях и граничит с Индией и Китаем. Население страны составляет 30 миллионов человек.

В 2018 году сообщалось, что в Восточном Тиморе крокодилы стали нападать на людей в 24 раза чаще, чем прежде. Причиной может быть миграция рептилий из Австралии.

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