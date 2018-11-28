Австралийские крокодилы переплыли море и съели десятки иностранцев

В Восточном Тиморе крокодилы стали нападать на людей в 24 раза чаще, чем прежде. Причиной может быть миграция рептилий из Австралии, сообщает ABC News.

Биологи Себастьян Брекхейн (Sebastian Brackhane) и Грэм Уэбб (Grahame Webb) выяснили, что с 1996 по 2014 год крокодилы 130 раз нападали на жителей острова, причем большая часть атак произошла в течение последних семи лет. Если до 2007 года в Восточном Тиморе фиксировали менее одного нападения в год, то теперь крокодилы атакуют людей в среднем 14 раз в год.

В 52 процентах случаев нападения крокодилов заканчивались гибелью людей. Несмотря на это, власти страны не спешат бороться с нашествием рептилий. Дело в том, что жители Восточного Тимора считают крокодилов священными животными и верят, что хорошим людям они не страшны. Брекхейн ссылается на министра рыбного хозяйства острова, который называет крокодилов природными судьями. По его словам, они справедливы и, в отличие от людей, не ошибаются.

Ученые предполагают, что увеличение частоты атак объясняется притоком крупных рептилий из Австралии. По оценке Брекхейна, гребнистому крокодилу из австралийской Северной Территории требуется около 15 дней, чтобы преодолеть 600 километров и добраться до острова. Крокодилов, плывущих в направлении Восточного Тимора, неоднократно видели с нефтяных платформ у северного побережья Австралии.

Для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимо проверить ДНК тиморских крокодилов. Брекхейн и Уэбб намерены заняться этим в ближайшее время.

Восточный Тимор находится в Индийском океане между Индонезией и Австралией. Площадь острова составляет 15 тысяч квадратных километров, население — 1,3 миллионов человек.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В 2017 году сообщалось, что пользователь YouTube запечатлел на видео крупного гребнистого крокодила, плывущего вдоль берега Папуа — Новой Гвинеи со свиньей в зубах. Чтобы снять хищника с безопасного расстояния, автор использовал квадрокоптер.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!