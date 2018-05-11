Крокодил убил сбежавшего из дома австралийского подростка

После продолжительного расследования причиной гибели 15-летнего подростка, найденного мертвым в мангровом болоте в Западной Австралии, признали нападение крокодила. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел еще в марте 2013 года, однако заключение коронера было обнародовано лишь на этой неделе. Тело подростка, сбежавшего из приемной семьи, обнаружили на следующий день после исчезновения. В поисковой операции принимали участие полиция, добровольцы и рейнджеры из числа коренных австралийцев.

Следы свидетельствовали о том, что погибший долгое время ходил по болоту кругами. У него отсутствовала часть ноги, а неподалеку сидел гребнистый крокодил. Пилот вертолета, принимавший участие в поисках, насчитал в окрестностях еще девять рептилий.

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Подросток страдал от задержки развития, связанной с тем, что его мать употребляла алкоголь во время беременности. В 13 лет, живя с тетей, он пристрастился нюхать растворитель. Органы опеки нашли ему приемных родителей, которые обещали бороться с его вредной привычкой, но он часто убегал от них.

Издание отмечает, что в Западной Австралии более 30 лет не было других случаев гибели людей в результате нападения крокодилов.

Гребнистые крокодилы входят в число крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

8 мая сообщалось, что жительница австралийского города Кэрнс Лиэнн Митчелл впервые поделилась воспоминаниями о нападении крокодила-людоеда, которое она пережила два года назад. Ей удалось спастись, однако хищник съел ее лучшую подругу.

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