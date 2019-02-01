Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей

@incarceratedbob / Twitter

Разъяренный леопард устроил хаос в индийском штате Пенджаб на севере страны и напал на пятерых местных жителей. На видео, снятое очевидцами, обратил внимание местный таблоид The Times of India.

Инцидент произошел в четверг, 31 января, на оживленных улицах деревни Ламба (Lamba). На кадрах видно, как сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. «Вокруг поднялась страшная паника, мы очень боялись, что кто-нибудь серьезно пострадает», — отметил местный лесничий Кхушвиндер Сингх (Khushwinder Singh) в разговоре с CNN.

В течение семи часов полиция пыталась поймать леопарда. «Мы выстрелили в животное транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным», — сетовал Сингх. Он также объяснил, что в тот момент, когда леопард особо агрессивен, препараты почти не оказывают на него влияния.

Стражи порядка преследовали хищника по всей деревне и в результате поймали его в ловушку в одном из домов. Спустя несколько часов прибыли ветеринары и забрали животное в близлежащий зоопарк.

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