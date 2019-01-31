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Леопард забрел в город и принялся калечить людей

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Дикий леопард проник в индийский город Насик, штат Махараштра, и ранил трех человек. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на сайте Newsflare.

Зверь появился в Насике ранним утром. Сотрудники лесного ведомства полагают, что он забрел в город с ферм и перелесков в районе Чандши, расположенном по соседству. Специалистам не удавалось справиться с хищником в течение нескольких часов.

Пока его ловили, на улицах собралась толпа зевак, желающих посмотреть на животное, приехало телевидение. Скопление людей привлекло местного политика Сантоша Гаиквада (Santosh Gaikwad) из ультраправой националистической партии «Шивсена». Он попытался навести порядок, но леопард прыгнул на него и двух телеоператоров. Пострадавших доставили в больницу.

Хищника поймали около 11 часов утра. По словам представителя лесного ведомства, когда будут улажены все формальности, его отвезут в лес и выпустят на волю.

В 2017 году сообщалось, что леопард напал на прохожих, после чего забрался в жилой дом в индийском городе Сохна, штат Харьяна. Он атаковал 30-летнего мужчину, красившего стену, затем — шестилетнего ребенка. Оба отделались царапинами.

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