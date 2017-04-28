Леопард пять часов бесчинствовал в индийском городе

Леопард напал на прохожих, после чего забрался в жилой дом в индийском городе Сохна, штат Харьяна. Об этом сообщает Hindustan Times.

Хищника заметили на улицах города около девяти утра в четверг, 27 апреля. Сначала он атаковал 30-летнего мужчину, красившего стену, и поцарапал ему лицо. Затем животное напало на шестилетнего ребенка, он отделался царапинами на плече и груди.

После этого леопард вбежал в один из жилых домов. Хищника заметил смотревший телевизор подросток, он оповестил других членов семьи. Шесть человек заперлись в комнате и не выходили пять часов, пока шла спасательная операция.

Дом, в котором «засел» леопард, окружили местные жители и зеваки. Многие из них пытались сфотографироваться на фоне животного. Зверь при этом носился по огороженной территории в поисках выхода.

После двух неудачных попыток усыпить хищника с помощью транквилизатора полицейские вызвали подкрепление и лесничих, которые привезли с собой сеть и клетку. Леопарда удалось успокоить с помощью дротика со спецсредством только с третьей попытки. Представители лесничества заявили, что звери стали забредать в города из-за нехватки воды в горах Аравали.

26 апреля сообщалось, что в индийском штате Карнатака полицейскому пришлось спрыгнуть с крыши, чтобы спастись от преследующего его леопарда.