Юноша ушел в лес за дровами и стал добычей тигра

Тигр в индийском округе Ваянад, штат Керала, растерзал ушедшего за дровами молодого человека. Об этом сообщает сайт Outlook.

Во вторник, 16 июня, 24-летний представитель племени Адиваси пошел в лес за дровами и не вернулся. Местные жители и сотрудники Лесного департамента начали поиски. На следующий день команда поисковиков нашла в полутора километрах от места жительства пропавшего пятна крови, его обувь и мачете.

Позже неподалеку было найдено растерзанное тигром тело погибшего. Местные власти выплатят семье юноши миллион рупий (910,9 тысячи рублей) в качестве компенсации. Предположительно, тигр протащил свою добычу на 750 метров от места нападения.

Представители Лесного департамента установили девять фотоловушек с целью поймать хищника.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за считаные дни убили пять человек. Последней жертвой хищников стала 52-летняя женщина.

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