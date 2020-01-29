Мужчина притворился мертвым после нападения тигра и уцелел

Одному из жителей деревни в индийском штате Махараштра, подвергшейся нападению тигра, удалось уцелеть, притворившись мертвым. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Тигр ворвался в деревню в субботу, 25 января. Он бросился на людей, которые пытались прогнать его с поля, и ранил не менее трех человек. Когда хищник догнал одного из мужчин, тот упал на землю и замер. Он не двигался, пока животное не побежало дальше.

Нападение произошло в 95 километрах от национального парка Пенч, где располагается тигриный питомник. Daily Mail отмечает, что днем ранее в другом районе Махараштры тигр растерзал 42-летнюю женщину. Остается неясным, была ли связь между этими происшествиями.

О нападении тигра на деревню в Махараштре сообщалось 28 января. Несмотря на усилия сотрудников лесного ведомства, животному удалось скрыться. Местные жители утверждают, что перед нападением тигр восемь дней бродил в окрестностях деревни.

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