В российском городе уличному коту вернут все четыре потерянные лапы

В Екатеринбурге уличному коту по кличке Бискотти вернут все четыре лапы, которые он потерял из-за обморожения. Первый протез, напечатанный на 3D-принтере, уже прошел примерку, пишет издание E1.ru.

Бискотти предстоит еще две операции по ампутации лап, однако работа по его реабилитации уже началась. Протезы бесплатно изготавливает компания 3DLab. Ранее они работали только в сфере стоматологии, и опыт по созданию протезов для животных у них первый, однако все пока идет хорошо, отмечается в публикации.

«Он не производит впечатления глубоко несчастного кота, который очень страдает от отсутствия конечностей. Он переваливается, любит лежать на подоконнике и смотреть, что происходит на улице», — рассказали в Центре реабилитации животных Уральского аграрного госуниверситета, где живет Бискотти.

В конце июня в челябинском зоопарке впервые показали на видео новорожденных рысят.