В Башкирии появились «ветеринарные поезда»

Два «ветеринарных поезда» начали принимать пациентов в Башкирии. Выездные бригады уже начали курсировать в пределах Благовещенского и Туймазинского районов, позже они начнут навещать и другие муниципальные образования, пишет «Башинформ».

Уточняется, что проект был запущен Управлением ветеринарии республики. Он призван снизить число безнадзорных животных и «доставить» ветеринарные услуги по доступным ценам.

Задействованные в проекте ветеринары способны не только оказать необходимую срочную помощь животным, но и помочь хозяевам со стерилизацией. Комментируя данную тему, начальник Управления ветеринарии Азат Зиганшин заметил, что стерилизация — наиболее гуманный способ контролировать численность бездомных животных. Он указал, что в появлении бродячих четвероногих виноват именно человек.

На сайте республиканского Управления ветеринарии раскрыли

ближайшие маршруты «ветеринарных поездов». Так, с 5 июля они будут работать в Кушнаренковском и Бижбулякском районах, c 12-го — в Бирском и Буздякском, а с 19-го — в Нуримановском и Шаранском.

Ранее стало известно, что в столице Башкирии планируется устроить рекордно большой хоровод дружбы народов. В республике признались, что рассчитывают войти в Книгу мировых рекордов.