В Нижегородской области спасли осиротевших лосят

Жители Нижегородской области спасли двух осиротевших лосят. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно материалу, самку возрастом меньше месяца нашли в Лысковском районе неподалеку от деревни Валки, а новорожденного самца обнаружили в Семеновском районе возле деревни Остреево. Специалисты подчеркнули, что в таком возрасте без родительской опеки лосята не смогли бы выжить в дикой природе.

Как сообщает издание, животных поместили на временную передержку на обустроенную территорию, расположенную на заводе «Серая лошадь» в Воскресенском районе. Животным дали клички Малинка и Кузнечик. Отмечается, что на предприятии за лосятами будет ухаживать Татьяна Пирогова, которая уже спасла более десяти лосят. «Моя задача — их выкормить, вырастить и отпустить в лес», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга нашли способ спасти животных от жары. Сотрудники зоопарка признались, что начали давать медведям вкусное и холодное лакомство — мороженое из рыбы и овощей.