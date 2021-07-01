Челябинские медведи собрались на утреннюю трапезу и попали в фотоловушку

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области фотоловушка засняла медведей за утренней трапезой. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах можно заметить двух медведей — один большой, второй поменьше. Они по очереди посетили заросли вокруг тропинки.

Сотрудники нацпарка рассказали, что летом меню медведей состоит в основном из зелени — стеблей, корней и клубней растений, а также ягод. Животные запоминают дорогу к грибным и ягодным местам.

После трапезы медведи могут остановиться на отдых на той же полянке. Летом они предпочитают устраивать лежанки на земле среди невысоких кустов.