Маленькая черепаха испортила льву и львице водопой и попала на видео

В южноафриканском сафари-парке Мала-Мала черепаха испортила водопой льву и львице на глазах у туриста и гида. Кадры, снятые очевидцем, были опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

Ролик снял 30-летний гид Регги Баррето (Reggi Barreto), пока устраивал частную экскурсию для посетителя. Он подвел туриста к реке, чтобы показать ему львов на водопое. Хищники только что полакомились убитой зеброй, поэтому на их мордах еще оставалась кровь животного.

Неожиданно ко львам подплыла маленькая черепаха и начала активно мешать им пить. Баррето предположил, что ее привлекла кровь зебры. Несмотря на назойливую рептилию, лев и львица напились воды и отправились отдыхать. Баррето отметил, что до этого ему ни разу не приходилось наблюдать взаимодействие львов и черепахи.

Заповедник Мала-Мала расположен в провинции Мпумаланга в ЮАР. На его территории можно встретить гепардов, гиен, гну, зебр, бегемотов и жирафов. Мала-Мала находится недалеко от национального парка Крюгера.

Ранее сообщалось, что посетители частного заказника Монтсвари в ЮАР стали свидетелями нападения молодого льва на бородавочника. Хищник не спешил приступать к трапезе и лишь стоял рядом, разглядывая добычу. Складывалось ощущение что визжащая свинья поставила его в тупик.