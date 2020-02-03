Визжащая свинья поставила льва в тупик

Видео: Maasai Sightings / YouTube

Посетители частного заказника Монтсвари в ЮАР стали свидетелями нападения молодого льва на бородавочника. Видео, снятое очевидцем, опубликовано каналом Maasai Sightings в Youtube.

Молодой лев ранил небольшого бородавочника, но не спешил приступать к трапезе. Складывалось впечатление, что визжащая свинья поставила его в тупик. Долгое время хищник стоял рядом и лишь разглядывал животное. Затем задумчиво потрогал его лапой и укусил. Бородавочник завизжал и попытался вырваться, но не смог.

По мнению автора видео, нерешительность молодого льва может объясняться тем, что прежде ему никогда не приходилось охотиться самостоятельно. Бородавочник стал его первой добычей.

Заказник Монтсвари находится на территории заповедников Умбабат и Тимбавани, граничащих с национальным парком Крюгера. Его посетители могут наблюдать за львами, леопардами, носорогами, слонами, буйволами и другими животными.

В 2019 году сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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