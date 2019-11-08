Беззаботный кабан разбудил четырех львов и остался жив

Туристы в южноафриканском заповеднике Саби-Сенд стали свидетелями столкновения бородавочника с прайдом львов. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Кабан шел мимо куста, под которым спали хищники. Неожиданно он остановился, поразмыслил и побежал прямо к львам, по всей видимости, не заметив их за ветками. Лишь обогнув куст, бородавочник осознал свою ошибку и помчался наутек.

Улепетывающий кабан разбудил львиц, но пока они поднялись и поняли, что происходит, ему удалось убежать. «Такие моменты напоминают нам, что в дикой природе может произойти все что угодно, и каждое сафари непредсказуемо, — говорит автор видео, гид Онне Вегтер (Onne Vegter). — Даже когда думаешь, что исход предрешен, случается что-то неожиданное».

В июне сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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