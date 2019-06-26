Леопарды подрались из-за кабана и упустили добычу

Kruger Sightings / YouTube

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, 33-летней Таррин Рэй (Tarryn Rae), первый леопард прыгнул на кабана, который был заметно крупнее него. Бородавочник визжал, вырывался и норовил ударить бивнями, но хищник крепко держал его за хребет.

Шум привлек другого леопарда. Когда он подошел к первому, тому пришлось оставить добычу и защищаться. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек. «Они не заметили, что шокированный и раненый, но целеустремленный бородавочник вышел из куста и направился к норе», — рассказывает Рэй.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что туристы в южноафриканском городе Марлот-Парк, расположенном у границы национального парка Крюгера, стали свидетелями бегства пойманного львицами бородавочника. «Добыча ускользнула, потому что самец решил продемонстрировать свое доминирование слишком рано», — утверждал один из очевидцев.

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