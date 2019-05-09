Проворный кабан обошел семь львов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями охоты львов на кабана-бородавочника. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

«Через свой бинокль я видела, что львица с явным умыслом посматривает направо и налево вдоль русла пересохшей реки, — рассказывает автор видео, писательница Дана Эткинсон (Dana Atkinson). — Было ясно, что если она что-то заметит, то начнется охота».

Эткинсон продолжила наблюдение и была вознаграждена за терпение: у пересохшего русла появился кабан. Он беззаботно шел на водопой и не подозревал, что к нему крадутся семь львов.

Бородавочник заметил угрозу, когда хищники были совсем близко. Он бросился бежать, с поразительным проворством проскользнул между бегущими к нему львами и сумел оторваться от погони. Вскоре львы прекратили преследование и позволили ему скрыться.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году СМИ обратили внимание на видео со слишком самоуверенным львом, помешавшим охоте сородичей на бородавочника. Он оттолкнул самку и упустил добычу из-за желания продемонстрировать свое доминирование.

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