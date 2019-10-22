Гиена спасла бородавочника от поедавшего его заживо леопарда

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения леопарда на бородавочника. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Хищник подстерег кабана возле норы, которую тот занимал. Хотя они были почти одинакового размера, ему удалось пригвоздить визжащее и вырывающееся животное к земле.

«Мы уже думали, что для бородавочника все кончено, когда из зарослей появилась гиена и побежала на его визг», — рассказывает автор видео, 22-летний егерь Дэниел Хитчингс (Daniel Hitchings). Леопард заметил конкурента, оторвался от добычи и зарычал. Бородавочник воспользовался этим, вырвался и сбежал.

Хитчингс утверждает, что хищники два дня стерегли нору, в которой пряталось раненое животное. В итоге леопард разрыл ее и вытащил бородавочника, однако снова вмешались гиены, которые отобрали у него добычу.

Бородавочники часто ночуют в строениях термитов или в норах трубкозубов, которые по ночам уходят искать пищу. Кроме того, они могут занимать пещеры дикобразов или рыть собственные.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В июне сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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