Два голодных льва достали добычу из-под земли

В южноафриканском национальным парке Крюгера очевидцы сняли на видео двух львов, которые достали из-под земли бородавочника и съели его. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как один из хищников начинает копать, а затем к нему присоединяется другой. Они вытаскивают из-под земли бородавочника, который пищит и пытается выбраться. Оба зверя зажимают жертву в пасти до того момента, пока она не перестает двигаться.

По словам сотрудницы парка 29-летней Кози Латеган (Kosie Lategan), каждый из львов стремился самостоятельно завладеть добычей. «Они вытащили бородавочника из норы с такой силой, что даже вырвали корни куста», — отметила женщина.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее, в июне, сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке стали свидетелями драки леопардов за бородавочника, пойманного одним из них. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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