Наглый кабан занял весь водопой и отказался уступать слону

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния слона и молодого кабана-бородавочника. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

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Поводом для конфликта стала яма с водой, возле которой собрались зебры, буйволы и другие животные. Когда к ней подошел слон, большинство зверей бросились врассыпную. На месте остался только один наглый бородавочник, который забрался прямо в яму.

Слон долго ходил вокруг, махал хоботом и топал ногами, но тот не обращал на него внимания. Один раз ему удалось выгнать кабана из воды, но торжество было недолгим. Бородавочник обошел яму и забрался в нее с другой стороны.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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