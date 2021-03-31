Сражение старого одноглазого леопарда и гиены за импалу попало на видео

Туристка в южноафриканском национальном парке Крюгера запечатлела, как старый одноглазый леопард сразился с гиеной за импалу и остался ни с чем. Видео с животными опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

Свидетелем произошедшего стала 43-летняя Шарлин Суонпель (Charlene Swanepoel), которая приехала в сафари-парк с семьей и друзьями. На снятом женщиной видео видно, как мимо джипа пробежала стая импал, или чернопятых антилоп. Одна из особей отбилась от сородичей и стала жертвой притаившегося за деревьями леопарда.

Через несколько секунд на место сражения прибежала голодная гиена и отогнала пятнистого хищника. Импала старалась вырваться из хватки, но безрезультатно. Одноглазый леопард неоднократно пытался вернуть свою добычу, но терпел поражение за поражением — гиена оказалась более ловкой и молодой.

Позже, по рассказам Суонпель, полакомиться импалой захотел другой леопард. Он терпеливо ждал в стороне, пока гиена насытится и уйдет. В результате хищник закончил трапезу и унес мертвое животное с собой, оставив на земле остатки мяса для леопарда.

«Нам повезло оказаться в нужное время в нужном месте!» — отметила туристка.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера туристы сняли на камеру, как леопард погнался за гепардом. Сначала леопард бродил вдоль проезжей части мимо припаркованных машин с туристами. Затем он попытался напасть на гепарда, однако противник оказался быстрее.