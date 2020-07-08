Леопард погнался за самым быстрым животным в мире и попал на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы сняли на камеру, как леопард погнался за гепардом, который считается самым быстрым животным в мире. Видео опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На кадрах видно, как леопард стоит на обочине и озирается. Зверь неспешно прошел вдоль проезжей части мимо припаркованных машин с туристами. Затем он увидел вдалеке жертву и притаился в траве. Туристка предположила, что леопард собирается поохотиться на гепарда.

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Леопард начал медленно красться. Вскоре в поле зрения гостей парка появился гепард. Леопард погнался за ним, но тот оказался быстрее и благополучно убежал.

Гепард — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Считается самым быстрым из всех наземных млекопитающих: за три секунды может развивать скорость до 110 километров в час. По другим источникам, максимальная скорость гепарда — 93 километра в час. При этом леопард способен разогнаться лишь до 58 километров в час.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара фотограф Дик ван Дуийн (Dick van Duijn) снял серию фотографий, на которых видно, как гепард едет на спине антилопы по саванне. Дуийн рассказал, что не все его подписчики в Instagram и Facebook отреагировали позитивно на публикацию этих снимков, посчитав их жестокими.

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