Гепард запрыгнул на антилопу и прокатился на ней верхом

Голландский фотограф в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара снял серию фотографий, на которых видно, как гепард едет на спине антилопы по саванне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летний фотограф Дик ван Дуийн (Dick van Duijn) был на сафари и выслеживал пять братьев-гепардов, известных как «быстрая пятерка». Участники сафари увидели, как хищные кошки идут в высокой траве, а затем заметили антилопу топи и подъехали поближе к ней.

«Топи не видели гепардов из-за высокой травы. Наш водитель подъехал к топи, чтобы мы могли понаблюдать за охотой. К несчастью, мы были довольно далеко, потому что, если бы подобрались к топи слишком близко, мы бы спугнули его. Они умные и знают, что, если сафари-джип подъезжает близко, рядом могут находиться хищники», — рассказал ван Дуийн.

Затем гепард погнался за антилопой. Догнав ее, он запрыгнул ей на спину и какое-то время проехал на ней, прежде чем повалить паникующую жертву на землю. Его братья окружили добычу.

Ван Дуийн рассказал, что не все его подписчики в Instagram и Facebook отреагировали позитивно на публикацию этих фотографий. Несколько сотен пользователей удалили его из друзей. Но фотограф считает, что снимки отражают естественное положение вещей в природе. «Гепарды не могут пойти к местному мяснику или в супермаркет и купить еды. Они не могут и быть вегетарианцами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями охоты гепардов на антилопу. Двое хищников наблюдали за травоядными, а затем набросились на одну из антилоп.

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