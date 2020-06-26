Кабаны украли добычу гепарда и попали на видео

Семейство кабанов-бородавочников украло и съело добычу гепарда в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На кадры с животными обратило внимание издание Times Live.

18 июня 41-летняя Шакера Калу (Shakera Kaloo) сняла на видео уникальное зрелище. На записи видно, как несколько бородавочников подходят к импале, которая стала добычей гепарда. Хищная кошка не стала бороться, чтобы защитить свою еду, и вместо этого отошла, оставив импалу бородавочникам.

«Мы никогда не видели, чтобы бородавочники отбирали пищу у гепардов, и не знали, что они питаются падалью. Видео закончилось тем, что гепард отошел от убитой им добычи. Он прошел и сел поодаль, а затем ушел в кусты», — сказала Калу.

Посетительница парка рассказала, что эта сцена развернулась перед ними через пять минут после того, как они заехали в парк через Крокодилов мост.

Обычно гепарды уступают часть своей добычи только львам, гиенам, стервятникам и шакалам. С бородавочниками подобных случаев до сих пор не наблюдалось.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около 1,5 тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, в южноафриканском национальном парке Крюгера львы на глазах туристов попытались украсть у леопарда мертвого бородавочника. Сам хищник отсутствовал: затащив добычу на ветку, он отлучился, чем и воспользовались львы.

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