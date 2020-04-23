Львы попытались обокрасть леопарда и попали на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера львы на глазах туристов попытались украсть у леопарда мертвого бородавочника. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Внимание двух львов привлекло небольшое дерево. Они заметили в его кроне тушу бородавочника, которого ранее убил леопард. Сам хищник отсутствовал: затащив добычу на ветку, он отлучился, чем и воспользовались львы.

Один из них решил достать бородавочника и полез на дерево. Другой остался внизу и внимательно наблюдал за его усилиями. Без видимых усилий вскарабкавшись по стволу, зверь примостился на одной из нижних веток и попытался дотянуться до туши. Это оказалось труднее, чем ему казалось. Через несколько секунд льву пришлось спрыгнуть на землю ни с чем, а бородавочник так и остался на дереве.

Львиный прайд может охотиться на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории — одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка — например, когда нужно убить особенно сильную жертву.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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