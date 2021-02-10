Антилопа сбежала от крокодила и попала в зубы леопарда

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями попытки антилопы уйти от крокодила и леопарда. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Крокодил длиной около 1,2 метра напал на импалу со сломанной ногой, когда ее стадо пило воду из небольшого водоема. Он затащил ее в воду, но животное не сдавалось. После двухминутной борьбы антилопа вырвалась из его зубов и выкарабкалась на берег.

Там ее поджидал леопард, привлеченный шумом, который подняло стадо. «Когда неудачливая импала сбежала от крокодила, она попала в засаду, устроенную леопардом», — рассказывают авторы видео Анжела и Крейг Уикс (Angela and Craig Weeks). Спастись от второго хищника ей не удалось.

Во время борьбы импалы с крокодилом ее стадо испускало громкие крики об опасности. А для окрестных хищников это практически сигнал к обеду Анжела и Крейг Уикс

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что в замбийском национальном парке Южная Луангва крокодилы и львы поспорили из-за добычи. Поводом для конфликта стала импала, которую убили львицы. Запах свежего мяса заинтересовал самца, не входившего в их прайд, и крокодилов, обитавших в реке неподалеку.

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