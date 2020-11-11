Крокодилы и львы поспорили из-за антилопы

В замбийском национальном парке Южная Луангва крокодилы и львы поспорили из-за добычи. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

Поводом для конфликта стала импала, которую убили львицы. Запах свежего мяса заинтересовал самца, не входившего в их прайд, и крокодилов, обитавших в реке неподалеку.

В итоге рептилии выбрались из воды и поползли к месту трапезы. С другой стороны туда же направлялся лев. Однако все они опоздали. Львицы успели расправиться с антилопой без них и оставили соперникам лишь объедки.

Южная Луангва — один из крупнейших национальных парков на юге Африки. В нем обитают бегемоты, слоны, буйволы, жирафы, 14 видов антилоп, львы, леопарды, гиены, шакалы, гиеновидные собаки и другие животные.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались бегемоты. Это помогло антилопе освободиться. Бегемоты окружили ее и следовали за ней до самого берега.