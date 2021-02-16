Питон съел двухмесячного щенка и выплюнул его на глазах у змеелова

Питон проглотил двухмесячного щенка возле дома жителя города Инанда в ЮАР и выплюнул добычу на глазах у змеелова. Об этом сообщает издание Metro.

Утром 13 февраля местный житель позвонил змеелову Нику Эвансу (Nick Evans) и сообщил о крупном питоне перед своим домом. Когда специалист спросил, видит ли звонящий рептилию в данный момент, тот ответил: «Да, и она ест собаку!»

Мужчина поспешил на место происшествия, захватив с собой друга по имени Ник Сондерс (Nick Saunders), чтобы тот помог ему изловить рептилию.

К их прибытию змея закончила трапезу и лежала в высокой траве между стеной дома и забором. Когда змею начали ловить, она выплюнула съеденного только что щенка.

Эванс пояснил, что в девяти из десяти случаев змеи во время поимки изрыгают съеденную ими пищу. «Это было суровое зрелище, но как человек, который уважает природу, я нашел его завораживающим. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Но все это не делает меня страшным человеком. Я люблю собак, и у меня есть две собаки породы африканис», — подчеркнул он.

Мужчина уточнил, что погибшему щенку было около двух месяцев и у него не было шансов спастись от рептилии. Он стал легкой добычей.

Змеелов и его друг посадили змею в ведро и увезли с территории дома. Длина питона составляла 2,6 метра, а его вес — 6,4 килограмма. «Это была красивая особь с поразительным окрасом. Пища могла бы пойти ей на пользу, но, к несчастью, мы не могли оставить змею и позволить ей спокойно переваривать пищу», — отметил Эванс.

Он подчеркнул, что рептилии все чаще нападают на домашних животных, так как в регионе мало диких зверей, на которых они могли бы охотиться. По словам змеелова, у питонов нет выбора, поэтому нельзя винить их в том, что так происходит.

Ранее сообщалось, что голодная змея попыталась напасть на домашнюю кошку в тайском городе Нонтхабури на глазах у ее хозяина. На записи видно, как мужчина заметил рептилию, мгновенно запрыгнул на крыльцо и схватил кошку на руки, чтобы спасти ее.