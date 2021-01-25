Трехметровый питон проглотил померанского шпица на глазах у хозяйки

Трехметровый питон в Сингапуре проглотил домашнюю собаку на глазах у ее хозяйки. Об этом сообщает издание Asia One.

В понедельник, 18 января, 39-летняя австралийка не могла найти свою собаку — померанского шпица по кличке Мия. Женщина позвонила мужу и спросила, не забирал ли он питомца в офис. Мужчина ответил отрицательно.

Женщина вышла на улицу и начала искать Мию вокруг жилого комплекса. Она увидела трехметрового питона, который обвился вокруг ее собаки и проглотил ее голову. Владелица шпица была настолько шокирована, что в течение пяти минут не могла пошевелиться. Опомнившись, она побежала звать на помощь охрану и друзей, которые живут поблизости.

На место происшествия вызвали представителей благотворительной организации по защите животных. Поскольку питон застрял в норе, и была видна только треть рептилии, потребовались усилия двоих спасателей и два с половиной часа, чтобы выкопать его.

Хозяев сильно расстроила внезапная гибель собаки. Мия прожила у пары семь лет.

Женщина рассказала, что перед смертью собака часто стояла на балконе квартиры и лаяла. При этом она смотрела в направлении бассейна. Владелица животного не знает, каким образом псу удалось убежать в тот день. Она предположила, что Мия погналась за питоном, и эта погоня оказалась смертельной.

Ранее сообщалось, что семья из австралийской местности Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла своего двухмесячного щенка от напавшего на него ромбического питона. Пара поспешно размотала двухметровую змею и извлекла голову собаки из пасти удава.