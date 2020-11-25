Хозяева вырвали щенка из пасти душившего его питона

Семья из австралийской местности Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла своего двухмесячного щенка от напавшего на него ромбического питона. Об этом сообщает издание ABC News.

Вечером во вторник, 24 ноября, Келли Моррис (Kelly Morris) и ее муж услышали, как их щенок Уолли (Wallie), метис волкодава, которому было два с половиной месяца, кричит от боли. Они выбежали и обнаружили питомца в луже крови.

«Все было как в фильме ужасов. Змея обернулась вокруг живота и шеи Уолли и впилась зубами в его морду», — сказала Моррис. Пара поспешно попыталась размотать двухметровую змею и извлечь голову собаки из пасти удава. Они посадили питона в наволочку и спрятали в мусорный бак, чтобы рептилия не смогла выбраться.

Уолли отвезли к ветеринару, где ему сделали рентген и провели обследование, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Врачи дали щенку сильнодействующие обезболивающие и антибиотики. С одной стороны у него был ушиб легкого.

«Мы испытываем такое облегчение! Особенно дети счастливы, что с ним все в порядке», — подчеркнула Моррис. Она сказала, что Уолли восстанавливается после нападения змеи.

«Когда у змей включается охотничий инстинкт, они становятся очень сильными и мощными... Змее не нужно много времени, чтобы удушить жертву. К счастью, они смогли снять змею со щенка до нашего приезда, поэтому самая тяжелая работа уже была сделана. Если бы они ждали нас, собака была бы мертва. Но к счастью, все в порядке», — сказал змеелов Стюарт МакКензи (Stuart McKenzie).

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Голихол вблизи города Бендур, штат Карнатака, спас свою собаку от шестиметрового питона. Огромная рептилия свернулась кольцами вокруг питомца и пыталась проглотить его.