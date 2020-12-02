Хозяйка голыми руками спасла щенка от удава и попала на видео

dailymail.co.uk

Жительница австралийского района Саншайн-Кост, штат Квинсленд, голыми руками спасла своего двухмесячного щенка от ромбического питона. На видео спасения обратило внимание издание Daily Mail.

Хозяйка Мишель ван Шувен (Michelle van Schouwen) спасла метиса волкодава по кличке Джаспер (Jasper) от удава, который пытался задушить его. Спасение попало на запись камеры наблюдения.

На видео змея, прятавшаяся в кустах чили во дворе, бросается на собаку и обвивается вокруг нее. Щенок визжит, и его хозяйка бросается на помощь. Сначала она бьет змею рулоном оберточной бумаги, но, когда понимает, что рептилия не реагирует, хватает ее голыми руками.

Австралийка отбросила питона и сразу обработала раны собаки. Джаспер отделался укусом левого уха и ушибом легкого.

Пользователи соцсетей назвали действия ван Шувен храбрыми и героическими.

Ранее сообщалось, что семья из австралийской местности Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла своего двухмесячного щенка от напавшего на него ромбического питона. Они посадили питона в наволочку и спрятали в мусорный бак, чтобы рептилия не смогла выбраться.