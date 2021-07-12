На Алтае появилась экстрим-трасса виа-феррата. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» в понедельник, 12 июля.

Название маршрута переводится как «железная дорога». В будущем на нем запустят кресельный подъемник и построят смотровые площадки со стеклянным полом. Они будут приподняты над землей, чтобы люди во время прогулок по маршруту не топтали травы и цветы.

В настоящий момент на маршруте работает только две трассы: детская и взрослая.

Ранее стало известно, что популярные российские блогеры подключились к составлению новых маршрутов для путешествий и отдыха. Руководитель проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих рассказала, что прошедшие в финал участники проекта вместе с блогерами уже путешествуют по стране, им предстоит побывать в 15 регионах, которые были выбраны по результатам проведенного голосования.