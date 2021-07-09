Российские блогеры помогут составить новые маршруты для путешествий по стране

Популярные российские блогеры подключились к составлению новых маршрутов для путешествий и отдыха. Об этом «Известиям» рассказала руководитель проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

По ее словам, прошедшие в финал участники проекта вместе с блогерами уже путешествуют по стране, им предстоит побывать в 15 регионах, которые были выбраны по результатам проведенного голосования. В каждом из них они должны будут разузнать о достопримечательностях и найти места, которые могли бы вызвать интерес у туристов, а также снять фильмы и ролики, поделившись в них увиденным.

«Главной целью блог-тура в Камчатском крае мы ставим разработку и создание маршрута в Петропавловске-Камчатском. Это единственный город, мне кажется, в мире, где из каждого окна открывается вид на замечательные вулканы», — отметила собеседница издания, рассказывая о ближайших планах.

Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию», при подведении итогов организаторы выберут 90 новых направлений для путешествий и отдыха. Отмечалось, что за победу в конкурсе будут бороться продюсеры впечатлений, которые могут быть юридическими лицами, туроператорами или представителями профессионального бизнеса, а также авторы идей — местные предприниматели, фермеры, владельцы ресторанов и гостиниц, которые могут стать одной из точек маршрута.

