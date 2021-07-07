Россияне назвали самые познавательные направления для путешествий по стране

Россияне назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область самыми культурно-познавательными направлениями для поездок по стране. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, за северную столицу проголосовали 16 процентов респондентов — особенно они отметили посещение музеев и исторических мест. Еще 14 процентов опрошенных признались, что многое узнали о кавказских традициях, путешествуя по Дагестану. Также 11 процентов россиян рассказали об изучении архитектуры, парков и виноградников во время отдыха в Крыму.

Для 8 процентов туристов самыми интересными оказались исторические прогулки по Калининграду и природа Балтийского побережья, 5 процентов участников исследования посчитали познавательными путешествия на Алтай.

Кроме того, эксперты узнали, что в большинстве случаев (95 процентов) туристы целенаправленно стремятся узнать больше об истории и архитектуре мест, куда они ездят отдыхать. Так, 91 процент россиян предпочитает получать информацию самостоятельно, прибегая к помощи путеводителей или интернет-ресурсов; 69 процентов респондентов любят общаться с местными жителями; а 36 процентов опрошенных пользуются услугами экскурсоводов.

При этом 85 процентов путешественников заявили, что запоминают новую информацию, а спешат ею поделиться с другими около 96 процентов россиян.

Ранее в июле сообщалось о том, что в России стартовал конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию». При подведении итогов организаторы должны выбрать 90 новых направлений для путешествий и отдыха.

