Россияне выбрали лучшие поезда южных направлений страны и поделились мнениями о 163 составах, идущих до Адлера, Анапы, Ейска, Краснодара, Новороссийска и Минеральных Вод. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Лидерами отзывов, получившими наивысшую оценку в 9,6 балла, стали поезда «Ласточка премиум» 820Э и 820С, следующие по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск. Пассажиры отметили чистоту в вагонах, работу персонала, возможность онлайн-бронирования мест, доступ к кулерам с водой и затемненные окна, спасающие от жары.

На втором месте с небольшим отрывом (оценка 9,59 балла) оказался поезд 115Н Томск — Адлер. Путешественники остались довольны чистотой в вагоне, новыми подушками, матрасами, постельным бельем и прочими удобствами — количеством розеток, возможностью принять душ, заказать кофе или комплексный обед.

На третьем месте (оценка 9,54) оказались «Ласточки» 823С, 823Э, 827Э, курсирующие между Краснодаром и Анапой. В этих составах туристы больше всего оценили скорость и цену билетов.

Также в пятерку лучших вошли «Ласточки Премиум» 806Э, 805Р, идущие из Таганрога в Новороссийск и поезда 290Е, 289С, следующие маршрутом Екатеринбург — Анапа. Помимо чистоты и работы проводников, пассажирам понравилась возможность заказа еды во время поездки.

Ранее в июне россиянам назвали способы сэкономить на билетах на поезд. Уточнялось, что при покупке билета стоит обратить внимание на тип поезда и вагона. Существуют тарифы с фиксированной ценой, где стоимость зависит только от коэффициентов разного времени года и тарифы с динамическим ценообразованием, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.