В российском городе за прививку от COVID-19 начали «платить» билетами в музей

В Новосибирске начали дарить билеты на выставку в местный краеведческий музей за прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В Минкультуры по региону уточнили, что такая «плата» полагается тем, кто прошел вакцинацию с 3-го по 31 июля. Эти люди смогут бесплатно посетить выставку «История Новосибирской области». Для этого нужно будет предоставить на кассе при входе в музей сертификат о вакцинации.

Директор музея Андрей Шаповалов подчеркнул, что такая акция направлена на поддержку горожан, принявших «ответственное решение» сделать прививку от COVID-19.

Экспозиция «История Новосибирской области» занимает семь залов музея. На ней показано развитие региона: от освоения Южной Сибири до нашего времени.