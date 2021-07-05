Российский режиссер выпустил веб-сериал «Люди дела» об известных томичах

Продюсерское объединение CAST production выпустило мини-сериал «Люди дела», рассказывающий о разных жителях Томска, сумевших занять свою нишу и прославиться на всероссийском или международном уровне, пишет «Тайга-Инфо».

Автор веб-сериала, продюсер и режиссер Евгений Жуков, признался, что хотел замотивировать томичей, представив им достижения земляков. В будущем он намерен продолжить искать героев для сериала и рассказывать их истории. «Уверен, для многих, будет интересно увидеть, какие интересные люди живут в нашем регионе и как они мыслят. Для меня подобные люди — единомышленники, глядя на которых хочется с еще больше самоотдачей созидать», — добавил он, отметив, что все герои его сериала являются «творцами своей реальности».

В девяти сериях веб-сериала, состоящего из документальных фильмов, зрителей познакомили с одним из основателей IT-компании Rubius Сергеем Дорофеевым, скульптором-самоучкой Леонтием Усовым, спортсменом и велопутешественником Евгением Ковалевским, семьей популярных тиктокеров Сидельниковых, дуэтом поющих врачей Cheh & Raga — Асхабом Идиговым и Рагимом Керимовым, инвалидом-колясочником и автором программы виртуальной реальности для реабилитации в России Николаем Муравьевым, а также другими известными томичами.

Ранее стало известно, что в Новосибирске снимают короткометражный фантастический фильм «Гигантская Флуктуация», в основу сюжета картины легла одна из глав повести «Стажеры» Аркадия и Бориса Стругацких. Отмечалось, что в открытом доступе картина появится уже 23 июля, в то время как официальная премьера будет проведена в середине августа.