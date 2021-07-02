Два российских фильма вошли в конкурс международного фестиваля в Локарно

Российские фильмы «Герда» Натальи Кудряшовой и «Медея» Александра Зельдовича попали в основной конкурс международного фестиваля кино в Локарно. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как пишет ТАСС, «Герда», по словам Кудряшовой, — «кино о душе, о том метафизическом пространстве, в котором мы живем». В центре сюжета — героиня в исполнении Анастасии Красовской, которой каждую ночь снится ее душа.

Картина «Медея» стала переложением древнегреческого мифа. Как отметил Зельдович, для него «Медея» — первая из известных ему метафор революции: «То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского». Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов и Тинатин Далакишвили.

Фестиваль пройдет с 4 по 14 августа. Всего в основной программе представлены 17 кинолент.