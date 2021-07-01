В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский кинофестиваль

В Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля пройдет всероссийский кинофестиваль «Горький fest». В этом году на него поступило 379 заявок от различных авторов, сообщает ТАСС.

В этом году в конкурсной программе участвуют 11 картин, а на открытии фестиваля покажут фильм Леонида Парфенова «Карман России» об истории Нижнего Новгорода.

Программный директор фестиваля кинокритик Никита Карцев отметил, что в этом году «Горький fest» будет необычным, так как соревноваться в нем на равных будут полнометражные и короткометражные, игровые и документальные фильмы, а также веб-сериалы.

В жюри кинофестиваля войдут такие известные люди как актер Павел Табаков и актриса театра и кино Юлия Хлынина, а также кинокритик Зара Абдуллаева, режиссер и сценарист Александр Велединский и драматург Александр Родионов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пройдет трехдневный международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Мероприятие организуют в оффлайн-формате, однако с соблюдением всех мер безопасности, связанных с коронавирусом.