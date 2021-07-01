В Свердловской области пройдет трехдневный музыкальный фестиваль

В Свердловской области пройдет трехдневный международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам замминистра культуры региона Юлии Прытковой, мероприятие организуют в оффлайн-формате, однако с соблюдением всех мер безопасности, связанных с коронавирусом. Она пояснила, что заполняемость залов не будет превышать 75 процентов. Кроме того, закрытие фестиваля будут транслировать в интернете.

Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский заявил, что на все площадки «Безумных дней» гостей будут пускать только в масках. «Мы разделим потоки зрителей. Везде будут санитайзеры и рециркуляторы», — добавил он.

Фестиваль «Безумные дни» пройдет на семи площадках региона. Отмечается, что концерты организуют в Екатеринбурге в Свердловской филармонии, Театре юного зрителя, Камерном театре, Доме музыки, концертном зале Маклецкого, а также в Первоуральске. Гости смогут услышать артистов из России, Франции, Армении и Японии.