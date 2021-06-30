В Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Перекресток культур»

В Алтайском крае с 8 по 11 июля пройдет II Межрегиональный фестиваль национальных культур «Перекресток культур». В эти дни гостей и участников мероприятия помимо концертов порадуют выставками, мастер-классами, экскурсиями и традиционными русскими развлечениями, рассказали в Минкульте края.

В ведомстве указали, что в этом году «Перекресток культур» будет проходить в Змеиногорском районе. К участию в фетивале привлекут Центры традиционной национальной культуры, творческие коллективы и исполнителей, представляющих этнокультурные традиции своих территорий из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей и Республики Тыва. «Они познакомят жителей района, гостей и туристов с русской, мордовской, кумандинской, марийской, украинской, немецкой, татарской, чувашской культурами», — уточнили в министерстве.

В дни фестиваля можно будет побывать на специально подготовленных выставках и узнать побольше о быте и народных ремеслах, принять участие в мастер-классах, традиционных русских развлечениях, посетить фотовыставку «Многонациональный Алтай», присоединиться к экскурсиям по историческим местам Змеиногорска, а также оценить концертную программу участников фестиваля «Соцветие культур».

Ранее сообщалось, что в Югре прошел фестиваль ремесел коренных народов мира. Участие в нем приняли семь стран и также 19 регионов России. Его традиционно проводят с 2000 года при поддержке Комиссии России по делам ЮНЕСКО и «Северного форума».